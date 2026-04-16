Это фиаско: сотрудники ФСБ вынесли не ту дверь при задержании в Москве

сегодня в 13:16

Работники ФСБ вынесли не ту дверь в многоэтажке на западе Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности якобы сломали неправильную дверь во время задержания в многоэтажке на улице Ватутина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал « Тор ».

Инцидент произошел в 06:00 16 апреля. Задержание напугало жильцов дома. Кто-то подумал, что соседи так рано начали делать ремонт, но все оказалось не так.

«Соседи, они перепутали номер дома. Это ФСБ», — написал в домовом чате один из жильцов.

«Это фиаско», — ответил ему другой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.