Это фиаско: сотрудники ФСБ вынесли не ту дверь при задержании в Москве
Работники ФСБ вынесли не ту дверь в многоэтажке на западе Москвы
Фото - © ФСБ РФ/РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности якобы сломали неправильную дверь во время задержания в многоэтажке на улице Ватутина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Тор».
Инцидент произошел в 06:00 16 апреля. Задержание напугало жильцов дома. Кто-то подумал, что соседи так рано начали делать ремонт, но все оказалось не так.
«Соседи, они перепутали номер дома. Это ФСБ», — написал в домовом чате один из жильцов.
«Это фиаско», — ответил ему другой.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.