Задержан 19-летний куратор убийства бизнесвумен футболистом в Москве

Силовики провели задержание одного из кураторов по уголовному делу об убийстве молодым футболистом предпринимательницы в Строгинском бульваре в Москве, случившемся 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Санкт-Петербурге задержали одного из кураторов курьеров, привлеченных во время преступления.

Подозреваемому 19 лет. Во время следствия выяснилось, что он по поручению организаторов преступления искал курьеров, координировал их действия, которые связаны с передачей имущества, украденного из квартиры на Строгинском бульваре.

13 марта молодой футболист Даниил Секач под влиянием аферистов, предположительно, пытался похитить средства из сейфа квартиры, убил женщину, вернувшуюся домой и похитил ее дочь. Аферисты заставляли девочку совершать действия сексуального характера и снимать это на видео. Позднее правоохранители задержали трех фигурантов по делу.

