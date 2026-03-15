Мужчине, убившему москвичку под влиянием мошенников, предъявили обвинение

В Москве предъявили обвинение мужчине, который под влиянием мошенников пытался похитить деньги из сейфа в одной из квартир, а затем убил женщину, вернувшуюся домой, и похитил ее дочь, сообщает столичный Следком .

По данным следствия, 13 марта 2026 года обвиняемый, находясь под воздействием телефонных мошенников и заранее подготовив инструменты, включая угловую шлифовальную машину, лом и кувалду, проник в квартиру дома на Строгинском бульваре. В помещении в тот момент находилась 16-летняя дочь хозяйки жилища, также введенная в заблуждение злоумышленниками.

Действуя под влиянием преступников и думая, что участвует в спецоперации правоохранителей, мужчина приступил к вскрытию сейфа. В это время подросток вышел из квартиры, чтобы встретить мать и предупредить ее о визите «сотрудника спецслужб». Мать девушки, узнав о ситуации, немедленно вернулась в квартиру и попыталась пресечь противоправные действия.

Впоследствии, следуя инструкциям мошенников, злоумышленник, требуя от женщины назвать код от сейфа, совершил на нее нападение. Он нанес потерпевшей множество ударов, а затем не менее двух ранений ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого, используя различные инструменты, обвиняемый вскрыл сейф и похитил из него денежные средства на сумму более 2 тысяч долларов США (более 160 тыс. рублей — ред.), а также другие ценности.

По указанию своих кураторов преступник выбросил все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить несовершеннолетнюю девушку и покинуть место преступления.

Сотрудниками следствия и криминалистами московского управления СК было детально обследовано место происшествия. Они изъяли орудие преступления, в отношении которого назначен комплекс судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую.

В отношении подозреваемого проведен необходимый комплекс следственных действий, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, признаки которого описаны в части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В процессе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил следствию, что более месяца назад с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ему, что для избежания уголовного преследования он должен принять участие в проведении оперативного мероприятия.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в Хорошевский районный суд Москвы с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

