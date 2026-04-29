Ушаков прокомментировал разговор Путина и Трампа

сегодня в 22:30

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел в дружеском ключе, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым», — приводит его слова МИД.

Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы.

По словам Ушакова, президент РФ считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана.

«И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», — подчеркнул Ушаков.

Телефонные переговоры Путина и Трампа длились 1,5 часа.

