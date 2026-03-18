Задержан третий фигурант по делу об убийстве бизнесвумен в Москве

Сотрудники МВД задержали третьего фигуранта по делу об убийстве предпринимательницы в Строгинском переулке в Москве. Им оказался 17-летний курьер, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Парень учится в одном из столичных колледжей. По данным следствия, задержанная ранее 22-летняя москвичка передала курьеру деньги и ценности, которые после убийства выбросил в окно основной фигурант, 20-летний футболист Даниил Секач.

Студент принял награбленное и передал его следующему подельнику. Его личность устанавливают. Задержанного курьера доставляют в следственные органы для проведения допроса.

Более месяца назад футболисту позвонили неизвестные, которые представились правоохранителями. Они сказали, что молодому человеку нужно принять участие в некоторых мероприятиях, а иначе против него заведут уголовное дело.

Игрока ФК «Урал» запугали так сильно, что он убил московскую предпринимательницу, после чего запер ее 16-летнюю дочь в квартире с телом мамы. Там же аферисты заставляли девочку совершать действия сексуального характера и снимать это на видео.

Похожим образом могли развести и 22-летнюю подельницу футболиста Софью, которую задержали позднее. Девушка передала спортсмену болгарку. Ее могли завербовать в чате инди-игры «Sky: Дети света», где она проводила время последние пару месяцев и переписывалась с украинцами.

О том, что известно об убийце бизнесвумен в Москве, как произошло преступление и что выяснило следствие, рассказываем в материале РИАМО.

