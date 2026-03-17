Задержана соучастница футболиста, убившего бизнес-леди под влиянием мошенников

13 марта 2026 года футболист, находясь под воздействием телефонных мошенников и заранее подготовив инструменты, включая угловую шлифовальную машину, лом и кувалду, проник в квартиру дома на Строгинском бульваре. Там находилась 16-летняя дочь хозяйки жилища, также введенная в заблуждение злоумышленниками. В результате ограбления молодой человек убил предпринимательницу.

При допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил следствию, что более месяца назад с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Как сказали ему мошенники, чтобы избежать уголовного преследования, он должен принять участие в проведении оперативного мероприятия.

Подельницей задержанного молодого человека оказалась 22-летняя москвичка. По поручению организаторов девушка купила болгарку и доставила ее в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый убил хозяйку, а затем вскрыл сейф. По указанию злоумышленников обвиняемый выбросил через окно похищенные деньги, ювелирку и другие ценности. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В ближайшее время задержанной горожанке предъявят обвинение в совершении преступления по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании ей меры пресечения.

Как пишет SHOT, подельницей оказалась 22-летняя кладовщица. Она хотела сменить работу и стать ювелиром, публиковала резюме с примерами работ. Но, судя по всему, трудоустроиться по данной профессии у нее не получалось — и поэтому она могла стать жертвой телефонных мошенников и согласиться подработать курьером.

