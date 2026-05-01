Богомаз: 28 вражеских беспилотников уничтожили над Брянской областью

сегодня в 18:19

28 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вражеские дроны были ликвидированы средствами ПВО Минобороны РФ, мобильно — огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и региональными спецподразделениями Росгвардии.

Губернатор добавил, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.