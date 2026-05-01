Богомаз: 28 вражеских беспилотников уничтожили над Брянской областью
Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости
28 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что вражеские дроны были ликвидированы средствами ПВО Минобороны РФ, мобильно — огневыми группами бригады «БАРС-Брянск» и региональными спецподразделениями Росгвардии.
Губернатор добавил, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
