Четыре поколения у школьной доски: история педагогической династии из Коломны

В День Весны и Труда особенно ясно понимаешь: есть профессии, которые невозможно измерить только стажем и цифрами. Они измеряются судьбами людей. В Коломне уже четыре поколения одной семьи ежедневно подтверждают это своим примером.

Педагогическая династия Куликовых-Беловых-Луканичевых началась с прадедушки — сельского учителя. С тех пор профессия стала семейной традицией, которая передавалась из поколения в поколение. Сегодня общий педагогический стаж семьи составляет 86 лет.

В династии — учитель технологии, два учителя начальных классов и преподаватель иностранных языков. Сейчас в школе № 17 работают Маргарита и Алевтина Луканичевы. Старшее поколение — Антонина Белова — уже на заслуженном отдыхе, но остается важной частью школьной истории.

Антонина Алексеевна, посвятившая школе всю жизнь, призналась, что сомнений в выборе профессии у нее не было никогда. Первый урок она вспоминает без волнения — только с огромной любовью и желанием научить. И сегодня ее бывшие ученики продолжают поддерживать связь, навещают, советуются, приходят за поддержкой.

Для Алевтины Александровны профессия учителя — одна из самых важных в мире. По ее словам, именно от педагога зависит, каким будет новое поколение.

«Когда ученик сначала не понимает предмет, а потом с интересом и успехом осваивает знания, сердце наполняется радостью. Тогда понимаешь: твоя профессия действительно нужна», — говорит она.

Маргарита Луканичева стала педагогом в четвертом поколении. За ее плечами два высших образования, аспирантура и свободное владение несколькими иностранными языками. Несмотря на возможности построить карьеру в международной компании, она выбрала школу. Сегодня она ведет авторскую программу, где школьники изучают английский, французский и китайский языки, участвуют в олимпиадах и знакомятся с профессиями будущего.

Главные принципы семьи педагогов просты: быть честными с детьми, ценить каждого ребенка и по-настоящему любить свое дело. Именно эти ценности уже много лет передаются в семье из поколения в поколение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более 1,5 тыс. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.

