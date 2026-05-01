Японская Taiyo Oil закупила партию российской нефти

Компания из Японии Taiyo Oil закупила партию сахалинской нефти из РФ из-за обострения ситуации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, сообщает ТАСС .

Эта информация выяснилась на основе анализа данных мониторинговых сервисов. Также ее потом подтвердили у компании-импортера.

Нефтяной танкер Voyager, который ходит под флагом Омана, сейчас следует около южного побережья японского острова Кюсю. Планируется, что 3 мая корабль прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где находится нефтеперерабатывающий завод Taiyo Oil.

Япония в 2022 году отказалась от импорта нефти из России. Страна присоединилась к инициированному западными государствами механизму потолка цен, за исключением отдельных партий с проекта «Сахалин-2», которые связаны с контрактами на поставку СПГ.

В отношении купленной японской компанией нефти сделаны исключения из санкционного режима. В последний раз Taiyo Oil закупала нефть с Сахалина в июне 2025 года.

При этом в последние годы Токио получает около 95% нефти из государств Ближнего Востока, причем большая часть поставок проходит через Ормузский пролив. Так как он сейчас закрыт, то страна ищет альтернативных поставщиков. Также Япония начала распечатывать собственные стратегические резервы нефти. В результате правительство страны решило, что благодаря запасам и покупкам, сможет полностью удовлетворять потребности в черном золоте по крайней мере до конца текущего года.

