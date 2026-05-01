Полина Гагарина призналась, что поменяла площадку перед днем рождения дочери

Известная эстрадная певица Полина Гагарина устроила яркий праздник по случаю девятого дня рождения дочери Мии. При этом 39-летняя финалистка «Евровидения-2015» отметила, что организация мероприятия пошла не по плану.

В пятницу наставница шоу «Голос» опубликовала снимки с торжества. Счастливая Мия сначала была в красивом платье с пышной юбкой, а затем переоделась в удобную футболку и штаны.

«Иногда лучшие праздники получаются совсем не по плану! Так и произошло у нас. Мы поменяли площадку всего за 3 дня до дня рождения. Переживали все. Но в итоге все сложилось даже лучше, чем мы могли представить», — рассказала Гагарина в соцсетях.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» добавила, что празднование пришлось перенести в помещение с улицы. При этом, по ее словам, этот «счастливый и яркий день точно останется в памяти».

