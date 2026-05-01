4 детей погибли в ДТП с загоревшимся авто в Свердловской области
Фото - © Telegram-канал 112
В Свердловской области на дороге в сторону Верхней Пышмы произошла массовая авария со смертельным исходом, сообщает «112».
Водитель за рулем Renault не справился с управлением на мокрой трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. После удара автомобиль отбросило в грузовик Man, затем — в Opel. В итоге Renault загорелся.
В салоне иномарки во время ДТП было пять человек. Четверо погибли, их личности устанавливаются. Одна девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В машине Toyota пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Водитель фуры и люди из Opel не пострадали.
На месте дорожной аварии работают сотрудники экстренных служб, движение транспорта ограничено. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
