Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой предпринимательницы в Москве

Против обвиняемого в убийстве футболиста возбудили еще одно дело о насилии

Мошенники по телефону издевались над 16-летней дочкой убитой столичной предпринимательницы. Аферисты заставляли школьницу совершать извращенные действия сексуального характера прямо на глазах у футболиста Даниила С., сообщает SHOT .

Игроку «Урала-2» приказали всю ночь удерживать дочь в квартире, где находилось тело ее матери. При этом школьницу принудили к действиям сексуального характера над собой и заставили записывать это на видео.

В итоге в отношении обвиняемого в убийстве футболиста возбудили еще одно уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

СУ СК России по Москве держит на контроле расследование уголовного дела.

13 марта на северо-западе Москвы мошенник обманул несовершеннолетнюю школьницу и проник в квартиру, после чего вскрыл сейф и убил мать девочки. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. В ходе допроса футболист заявил, что действовал по указанию телефонных мошенников. Позднее силовики задержали соучастницу 20-летнего футболиста, убившего бизнес-леди.

