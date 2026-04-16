Эксперт: в мессенджере MAX отменная система расшифровки голосовых сообщений

Мессенджер MAX обладает встроенной системой автоматического перевода голосовых сообщений в полноценный текст. Эта функция полностью избавляет от необходимости прослушивать длинные аудиозаписи в шумных местах или при невозможности включить звук. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт.

По словам эксперта, по одному нажатию кнопки программа анализирует речь собеседника и моментально выдает готовый текстовый вариант. При этом система не просто распознает отдельные слова, а грамотно расставляет все знаки препинания: запятые, точки, вопросительные и восклицательные знаки.

«Алгоритм настолько точный, что легко справляется с быстрой речью, тихим шепотом или посторонним шумом на фоне, например, сильным ветром. Пользователю больше не нужно тратить время на прослушивание пауз, долгих раздумий или слов-паразитов отправляющего», — объяснил специалист.

По его словам, вместо нескольких минут прослушивания аудиозаписи достаточно потратить несколько секунд на быстрое чтение готового текста. Это радикально экономит время и позволяет мгновенно реагировать на важные входящие сообщения в любых условиях.

