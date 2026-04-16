Поколение Z оказалось главным противником внедрения ИИ

сегодня в 13:51

Почти треть офисных сотрудников в США и Европе саботируют внедрение искусственного интеллекта в компаниях, а среди поколения Z таких уже 44%, сообщает «Царьград» .

Компании активно внедряют искусственный интеллект, чтобы сохранить конкурентоспособность, однако сталкиваются с сопротивлением персонала. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на отчет компании Writer и исследовательской фирмы Workplace Intelligence.

В опросе участвовали 2400 офисных работников из США, Великобритании и Европы, включая 1200 топ-менеджеров. 29% респондентов признались, что саботируют ИИ-стратегию работодателя. Среди поколения Z показатель достигает 44%.

Под саботажем понимается загрузка конфиденциальных данных в публичные ИИ-сервисы, использование неофициальных инструментов, отказ работать с новыми технологиями. Некоторые сотрудники подделывали отчеты об эффективности или намеренно снижали качество работы, чтобы продемонстрировать бесполезность ИИ.

Исследование компании Anthropic показало, что ИИ уже способен выполнять большинство задач в IT, юриспруденции и финансах. На фоне автоматизации сотрудники, особенно молодые, опасаются сокращений.

Согласно отчету, 77% руководителей не готовы повышать тех, кто игнорирует ИИ. При этом 69% топ-менеджеров уже планируют сокращения, связанные с внедрением технологии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.