«Рожать теперь некому: в Волгограде за 6 лет исчезло 23 детсада

Городская администрация представила статистику. В начале апреля этого года числится 177 детсадов. В апреле 2025 года ДОУ было 188, а в 2020 — 200. Если смотреть по районам, то больше всего детсадов уменьшилось в Краснооктябрьском, а в Советском наоборот, появился новый.

В администрации Волгограда связывают данную статистику с программой оптимизации дошкольных учреждений, когда 2 или 3 ДОУ работают под одним юрлицом. Такой подход уменьшает расходы на аппарат управления и расширить штат профспециалистов (психологи, логопеды и другие), что позволило нарастить групп для детей с особыми потребностями.

Но воспитатели еще говорят, что оптимизация может быть связана с уменьшением количества населения, особенно ощутимо это в районах Волгоградской области. Косвенно данное мнение подтверждает и администрация, говоря, что потребности населения в детсадах полностью удовлетворены.

