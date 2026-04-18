Суд выпустил на свободу жителя Урала, осужденного за насилие над ребенком

Свердловский областной суд выпустил на свободу Вячеслава Легостаева, которого приговорили к 17 годам колонии за насилие над ребенком, сообщает E1.RU .

Ранее Качканарский суд приговорил 56-летнего многодетного отца к 17 годам в колонии строгого режима, признав виновным в насильственных действиях сексуального характера и истязании девочки, которая находилась под опекой семьи. При этом в основе обвинений были только слова девочки. Других доказательств, включая материальные, в деле не имелось.

«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Качканарский суд, но иным составом суда. Мера пресечения у обвиняемого останется та же, под которой он находился до приговора — запрет определенных действий», — заявили в областном суде.

Юля (имя изменено) столкнулась с сексуальным насилием еще в раннем детстве, когда жила в родной семье. В 2015-м она оказалась в семье Легостаевых вместе с младшими сестрами и братом, так как разлучать детей не разрешили. Первое время в большой семье царила идиллия. Но спустя год Юля и ее сестра стали воровать, отказывались учиться и слушаться. Родители редко, но использовали ремень в воспитательных целях.

В школе приемные девочки заявили, что их бьют. Детей изъяли и отправили в социальный центр. Затем старшая Юля стала шантажировать приемных родителей, после чего Вячеслав с супругой приняли решение отказаться от детей, которых передали в неблагополучную семью, проживающую на той же улице. В 2023 году в дом Легостаевых неожиданно приехали полицейские и обвинили Вячеслава в педофилии.

На допросах Юля заявила, что среди насильственных действий были домогательства и оральный секс. Позже добавились обвинения от ее младшей сестры. Обвинительный приговор вынесли на основании слов на тот момент 18-летней Юли, а также показаний свидетелей, которым она рассказывала о насилии. Других доказательств в деле не было.

Суд приговорил Легостаева к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом приговор не смягчил и диагноз Вячеслава: в ходе следствия у обвиняемого выявили агрессивную форму злокачественной опухоли мозга четвертой степени.

