Каждая вторая россиянка готова выучить язык ради отношений с иностранцем. Партнеры из других стран кажутся соотечественницам более привлекательными из-за финансовой стабильности, ответственности и уважительного отношения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно данным совместного исследования онлайн-школы английского языка Skyeng с дейтинг-сервисом Twinby, свыше 40% россиянок готовы выучить новый язык ради отношений с иностранцем. Еще 13% респонденток рассматривают серьезные отношения и брак с иностранцем, а 17% готовы к отношениям с партнером только из ближнего зарубежья без языкового барьера.

Россиянки находят иностранцев более привлекательными благодаря их финансовой стабильности, ответственности и уважительному отношению. При этом треть опрошенных не видят значительных различий между иностранцами и россиянами, а 12% представительниц прекрасного пола считают, что партнеры из своей страны ближе по ценностям.

Кроме того, 5% респонденток ценят более спокойный и предсказуемый стиль коммуникации, а 6% рассматривают отношения с иностранцем как возможность изучить язык, познакомиться с другой культурой и получить новый опыт.

