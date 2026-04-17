«Охотник на иноагентов» Ремесло вышел из психбольницы и назвал условия жесткими

Блогер Илья Ремесло, известный как «охотник на иноагентов», вышел из петербургской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова. Он провел в медицинском учреждении ровно 30 дней. О своем освобождении блогер сообщил в соцсетях, заявив, что формулировки в своих высказываниях смягчит, сообщает «Mash на Мойке» .

Юрист Ремесла утверждает, что при госпитализации его подопечный был трезв. Сам блогер назвал условия содержания в больнице жесткими. По его словам, пациентов не выпускали на прогулки, а также действовали серьезные ограничения. Ремесло подчеркнул, что провел месяц в изоляции без возможности нормально передвигаться.

Несмотря на длительное пребывание в психиатрическом учреждении, блогер не отказался от критики российских властей. Он по-прежнему придерживается своих взглядов. Однако Ремесло признал, что некоторые формулировки, которые он использовал ранее, следовало выбирать более сбалансированными и осторожными.

История с госпитализацией блогера вызвала широкий общественный резонанс. Ремесло известен своей активной позицией по отношению к иностранным агентам и критическими высказываниями в адрес оппозиционных деятелей. После выхода из больницы он намерен продолжить свою деятельность, но, по его собственному признанию, с учетом сделанных выводов о форме подачи материала.

Ранее сообщалось, что 42-летнего Ремесло госпитализировали после обращения посторонних людей. Он попал в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Когда за Ремесло после публикации антироссийских постов приехали доктора, он не стал сопротивляться.

