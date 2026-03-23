Блогера Илью Ремесло отпустят из психбольницы в Петербурге через 2 недели

Блогера Илью Ремесло, который резко занял антироссийскую позицию, раскритиковал власти и президента РФ Владимира Путина, отпустят из психиатрической больницы через две недели. Об этом сообщает Mash .

42-летнего Ремесло госпитализировали после обращения посторонних людей. Он попал в городскую психиатрическую больницу №3 имени И. И. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Когда за Ремесло после публикации антироссийских постов приехали доктора, он не стал сопротивляться.

Первые сутки блогер находился в стационаре. Доктора проверяли его состояние.

20 марта Ремесло перевели в общую палату. Он лежит с людьми, у которых депрессивные психозы, последствия алкоголизма и деменция. Состояние блогера стабильное. Его могут выписать через две недели.

Ремесло в последние годы жаловался на неправомерную деятельность и оказывал сопротивление оппозиционерам-иноагентам. Недавно он раскритиковал российскую власть, спецоперацию, Путина и дал интервью ряду зарубежных СМИ.

