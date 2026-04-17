В столичной подземке временно закроют участок от «Строгино» до «Пятницкое шоссе»

Участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии столичного метро будет недоступен для пассажиров с 30 апреля по 8 мая включительно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Будут закрыты следующие станции: «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе». Участок Арбатско-Покровской ветки будет временно недоступен из-за возведения тоннеля Рублево-Архангельской линии.

Его будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Движение ограничивают в зоне проведения работ для безопасности поездок.

Пассажирам предлагают пользоваться альтернативными маршрутами. Также они могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, D2, станциями Таганско-Краснопресненской линии.

Будущая Рублево-Архангельская линия свяжет ММДЦ «Москва-Сити» и подмосковный город Красногорск. Положительные изменения коснутся 1 млн жителей.

Ранее стало известно, что в ходе строительства станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской ветки метрополитена запланировано сооружение автомобильного тоннеля под землей. Его протяженность составит 1,3 км.

