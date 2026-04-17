В Раменском округе построят тепличный комплекс к 2027 году

Компания НПО «Компас» получила разрешение на строительство первой очереди тепличного комплекса в Раменском муниципальном округе. В рамках проекта создадут два блока общей площадью 11 тыс. кв. м для круглогодичного выращивания саженцев и цветов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект предусматривает строительство двух тепличных блоков общей площадью 11 тыс. кв. м с применением современных технологий. Первый блок площадью 4 тыс. кв. м предназначен для выращивания сеянцев лесных пород. Основной акцент сделают на хвойных видах, в том числе голубой и канадской ели, востребованных в декоративном и приусадебном озеленении. Здесь также планируют укоренять черенки цветочных культур.

Второй блок площадью 7 тыс. кв. м отведут под круглогодичное выращивание цветов. Это позволит формировать стабильный ассортимент продукции для розничных сетей, садовых центров и ландшафтных компаний независимо от сезона.

В первую очередь проекта войдет строительство теплицы на 4 тыс. кв. м. Инвестиции составят 50 млн рублей. Завершить работы и запустить первую очередь комплекса планируют к декабрю 2027 года. В министерстве отметили, что объект усилит агропромышленный комплекс Подмосковья и обеспечит регион посадочным материалом и цветочной продукцией в течение всего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.