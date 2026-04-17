Минобороны сообщило о шести ударах ВС РФ по Украине

сегодня в 17:06

Минобороны РФ: все назначенные цели на Украине поражены с 11 по 17 апреля

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Все цели были поражены, сообщает газета «Известия» .

С 11 по 17 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине.

По данным ведомства, удары пришлись по объектам военной и энергетической инфраструктуры, а также по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

«С 11 по 17 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности», — говорится в сводке.

В министерстве подчеркнули, что все назначенные цели были достигнуты.

16 апреля Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В зоне поражения оказались предприятия, выпускающие крылатые ракеты и беспилотники, а также объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие нужды ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.