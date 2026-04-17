ВКС РФ запустили в Плесецке ракету «Союз-2.1б»

сегодня в 12:28

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», собранной в Самаре, с космодрома Плесецк. Аппараты предназначены для задач Минобороны, сообщает АиФ в Самаре .

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» состоялся в пятницу с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракету изготовили на самарском предприятии.

Как сообщили в Минобороны России, боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил провел запуск с космическими аппаратами, которые выведут на орбиту в интересах ведомства.

«В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Запуск прошел в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий. В министерстве добавили, что ракету-носитель взяли на сопровождение средства наземного измерительного комплекса космодрома.

