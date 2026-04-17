В Подмосковье проверили более 8 тыс проб молочной продукции

Государственная ветеринарная служба Подмосковья в первом квартале 2026 года взяла более 8 тыс. проб молочной продукции и провела свыше 25 тыс. исследований. Специалисты проверили товары на рынках и ярмарках региона, вся продукция признана качественной и безопасной, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Врачи ежедневно контролируют молоко, сметану, творог и другие молочные продукты, которые продаются на официальных рынках и ярмарках региона. Эксперты оценивают цвет, запах и консистенцию образцов, а также проверяют отсутствие посторонних примесей. Отдельное внимание уделяется соответствию жирности и содержания белка заявленным показателям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.