Волонтеры проведут экоакции по сбору вторсырья в Подмосковье

Серия весенних экоакций по раздельному сбору отходов пройдет 18 и 19 апреля в Королеве и Пушкине. Жители смогут сдать макулатуру, пластик, стекло и металл на специально организованных площадках, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Волонтеры запускают весеннюю программу мероприятий, направленную на развитие раздельного сбора отходов и формирование культуры осознанного потребления. Основная задача акций — сократить объем мусора, который отправляется на полигоны, и вовлечь жителей в переработку вторсырья.

18 апреля точки приема будут работать в Королеве по адресам: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 — с 11:00 до 12:00, а также улица Калинина, 6В — с 11:00 до 13:00. 19 апреля акция пройдет в Пушкине по адресу: М-8 «Холмогоры», 33-й километр, с18, с 12:00 до 14:00.

Кроме того, ежедневно с 8:00 до 21:00 вторсырье принимают в экоцентре «Приемочная № 1» по адресу: Королев, улица Калининградская, 5. На площадках волонтеры консультируют участников и демонстрируют этапы сортировки и передачи отходов на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.