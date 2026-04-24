Не только после 45: врач раскрыла, когда нужно проверяться на рак кишечника

Врач Головчанская: колоноскопию нужно делать с 40 лет, если в семье был рак

Проверять кишечник нужно не только после 45 лет — в некоторых случаях обследование стоит начать значительно раньше. Риск развития колоректального рака зависит не только от возраста, но и от наследственности, и образа жизни. Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская объяснила в разговоре с РИАМО, кому и когда необходимо проходить скрининг, чтобы не пропустить заболевание.

«Риск колоректального рака складывается из двух типов факторов. Есть вещи, на которые человек повлиять не может: генетика, возраст, наличие серьезных заболеваний кишечника или, например, перенесенная лучевая терапия. Если у близких родственников был такой диагноз или есть наследственные синдромы — это уже зона повышенного внимания, а не паники», — сказала Головчанская.

Она добавила, что вторая часть — то, на что повлиять все-таки можно. Образ жизни здесь играет заметную роль: курение, алкоголь, лишний вес, диабет, питание с перекосом в сторону переработанного мяса и дефицита клетчатки. Это не «гарантия болезни», а факторы, которые постепенно повышают риски.

«Главный смысл во всем этом не в том, чтобы перепугаться списком, а в том, чтобы понимать: базовые вещи вроде питания, веса и привычек действительно имеют значение. А при наличии факторов риска — не игнорировать обследования и не делать вид, что „само как-нибудь“. Почти все виды колоректального рака развиваются из предраковых полипов, которые можно обнаружить при помощи скрининга», — отметила врач.

Головчанская уточнила, что скрининг начинать необходимо с 45 лет, а при наличии в семейном анамнезе случаев колоректального рака — с 40 лет или на 10 лет раньше того возраста, в котором его диагностировали у родственника.

«Оптимальный вариант скрининга — колоноскопия. Другие методы исследования стоит обсуждать со своим лечащим врачом», — резюмировала специалист.

