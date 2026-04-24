Вино, 8 часов и мелатонин: врач опровергла советы для хорошего сна

В Сети регулярно тиражируются различные «советы» для хорошего сна. Многие из них обычное заблуждение, а другие опираются на устаревшие данные, сообщила РИАМО врач-невролог, специалист по лечению головных и лицевых болей, тревожных расстройств клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева.

Она отметила, что некоторые популярные советы рекомендуют выпивать перед сном бокал вина. Действительно уснуть это поможет, вопрос уже в том, как человек будет себя чувствовать после пробуждения.

«Алкоголь катастрофически ухудшает качество сна. Он подавляет фазу быстрого сна, которая критически важна для эмоциональной регуляции и памяти. Кроме того, он вызывает фрагментацию сна во второй половине ночи, когда алкоголь метаболизируется, приводит к обезвоживанию и расслабляет мышцы глотки, усиливая храп и апноэ. А утром вы проснетесь, чувствуя себя разбитым», — пояснила Прокофьева.

По ее словам, правило про «8 часов сна» тоже не подходит всем и каждому. Это сугубо индивидуальное, так как разным людям требуется разное время отдыха. Насильно заставлять себя спать вредно, потому что можно выработать условный рефлекс из-за лежания в кровати без сна.

«Мелатонин — не снотворное, а гормон-сигнал „сейчас ночь“. Другими словами, мелатонин участвует в формировании циркадных ритмов, цикла сон-бодрствование. Он эффективен только при смене часовых поясов или сдвиге циркадных ритмов. Причем эффективна исключительно пролонгированная форма мелатонина», — сказала врач.

Как уточнила собеседница, при обычной бессоннице эффективность мелатонина низка, а бесконтрольный прием высоких доз может десенсибилизировать рецепторы и нарушить собственную выработку гормона.

