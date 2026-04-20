Израильский военный повредил статую Христа на юге Ливана

сегодня в 13:04

Израильский военный повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Армия обороны Израиля начала расследование, сообщает газета «Известия» .

Информационный портал Lebanon Debate 19 апреля отметил, что израильский военный разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана. В публикации отмечается, что в социальных сетях распространилась фотография, на которой военнослужащий нападает на статую, что вызвало широкий общественный резонанс.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавейя заявила о начале расследования. По ее словам, подобные действия «не соответствуют принципам» израильской армии.

Телеканал Al Mayadeen 19 апреля также сообщил, что часть жителей районов Ливана, разрушенных авиаударами ЦАХАЛ, вернулась в свои дома. Одна из женщин заявила, что жители «с высоко поднятой головой» вновь заняли принадлежащую им землю.

По ее словам, этот жест посвящен тем, кто погиб в результате израильских действий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.