Израильский военный повредил статую Христа на юге Ливана
Израильский военный повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Армия обороны Израиля начала расследование, сообщает газета «Известия».
Информационный портал Lebanon Debate 19 апреля отметил, что израильский военный разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана. В публикации отмечается, что в социальных сетях распространилась фотография, на которой военнослужащий нападает на статую, что вызвало широкий общественный резонанс.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавейя заявила о начале расследования. По ее словам, подобные действия «не соответствуют принципам» израильской армии.
Телеканал Al Mayadeen 19 апреля также сообщил, что часть жителей районов Ливана, разрушенных авиаударами ЦАХАЛ, вернулась в свои дома. Одна из женщин заявила, что жители «с высоко поднятой головой» вновь заняли принадлежащую им землю.
По ее словам, этот жест посвящен тем, кто погиб в результате израильских действий.
