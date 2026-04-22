В Шатуре школы и детсады отработали действия при ЧС

Антитеррористические учения прошли 20 и 21 апреля в школах и детских садах Шатуры в рамках всероссийской тренировки. Педагоги совместно с правоохранительными органами отработали алгоритмы действий при угрозе жизни и здоровью детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По легенде учений 20 апреля в дошкольное отделение школы № 2 Шатуры проник злоумышленник с ножом. Он пытался попасть в кабинет руководителя и заглядывал в группы. Сотрудники учреждения оперативно среагировали и вызвали экстренные службы. Через несколько минут специалисты прибыли на место, задержали и обезвредили условного преступника.

Пока оперативники работали в здании, дети и воспитатели находились в укрытии в безопасных помещениях. Для координации действий персонал использовал внутренний «SOS-чат», что позволило соблюдать режим тишины и не раскрывать местоположение. После устранения угрозы было объявлено о выходе из укрытий.

«Отработка антитеррористических действий включала инструктивное совещание и практическую часть. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме», — пояснил заместитель начальника управления образования Андрей Орлов.

По итогам проверки образовательному учреждению выставили оценку 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.