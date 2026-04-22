В Химках проведут памятные акции к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Памятные мероприятия ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф пройдут в Химках с 23 по 26 апреля. Жители смогут посетить лекции, кинопоказы, митинг и панихиду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф отмечается в России 26 апреля. Дата связана с аварией на Чернобыльской АЭС — крупнейшей радиационной катастрофой в истории, а также с подвигом ликвидаторов, в том числе строителей саркофага над четвертым энергоблоком станции.

23 апреля в 13:00 в городской библиотеке №3 на Юбилейном проспекте, д. 20 состоится лекция «Чернобыльская трагедия: уроки прошлого, ответственность настоящего». 24 апреля в 11:00 здесь же пройдет кинопоказ «Эхо Чернобыля». В этот же день в 12:00 фильм к 40-й годовщине аварии покажут в отделении «Каскад» АУ «МСК „Восход“» на улице Родионова, д. 11, в МСК «Восход» на Ленинградской улице, д. 18а и в клубе «Активное долголетие» на улице Кирова, вл. 24.

К памятным событиям присоединятся школы округа. В учебных заведениях проведут уроки мужества, тематические лекции и показы фильмов.

26 апреля на территории храма Богоявления Господня состоится панихида для членов химкинской общественной организации «Союз ветеранов Чернобыля». После службы участники возложат цветы к часовне. В 11:00 в сквере имени М. Рубцовой начнется торжественный митинг, посвященный годовщине аварии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.