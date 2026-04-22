Прощание с Владимиром Малышевым пройдет 23 апреля в Петербурге

сегодня в 18:54

Церемония прощания с Малышевым состоится на Смоленском кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге 23 апреля состоится церемония прощания с писателем и журналистом Владимиром Малышевым. Отпевание пройдет на Смоленском православном кладбище, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Церемония начнется в 14:30 в церкви Смоленской иконы Божией Матери по адресу: Васильевский остров, ул. Камская, д. 24.

Владимир Малышев — писатель, журналист и бывший главный редактор «Петербургского дневника». Он возглавлял издание с 2006 по 2012 год.

Коллектив редакции ранее выразил соболезнования в связи с его кончиной. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что журналист посвятил жизнь служению городу и слову, и также принес соболезнования родным и близким.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.