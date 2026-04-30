Британский ультрамарафонец проплыл 55 км по реке с крокодилами

Британский ультрамарафонец Энди Дональдсон установил рекорд скорости, проплыв 55 километров по австралийской реке Орд, где обитают тысячи крокодилов, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на The Guardian.

Дистанция проходила от озера Аргайл до города Кунунарра. В этой местности обитают около 5,5 тысячи пресноводных крокодилов — в среднем один на каждые десять метров маршрута.

Перед стартом команда обследовала реку. Это помогло избежать встреч не только с крокодилами, но и с орлами, бакланами, черепахами и другими животными.

Заплыв осложняли погодные условия. Температура воздуха достигала 34 градусов, встречный ветер замедлял движение, а на одном из участков отсутствовало течение. Спортсмена сопровождали лодки с тренером.

35-летний Дональдсон назвал этот старт лучшим в жизни и отметил красоту мест, по которым пролегал маршрут.

