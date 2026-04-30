Путин рассказал о «дорогой истории» для Сахалина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин, несмотря на высокие затраты на проект и сопутствующую инфраструктуру. Глава государства назвал переправу важной, хотя и «дорогой историей», сообщает «Царьград» .

Президент отметил, что основная нагрузка по затратам связана не столько с самим мостом, сколько с созданием необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно», — сказал Путин.

Проект моста на Сахалин обсуждается на протяжении нескольких лет как стратегически важный для развития региона и повышения транспортной доступности острова.

