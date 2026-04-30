Стало известно о внезапной смерти актрисы «Реальных пацанов» Мироновой

Наталье Мироновой было 55 лет. О ее смерти руководство Лысьвенского театра сообщило в некрологе, назвав актрису душой коллектива.

«Не стало нашей Наташи… Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наташа… Наталья Миронова. Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем — и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом», — говорится в публикации.

Театр отменил спектакли 29 и 30 апреля. Деньги за билеты, купленные онлайн, вернутся автоматически, возврат билетов, приобретенных в кассе, оформят на месте.

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве в семье заслуженного артиста России Александра Миронова. Окончила Свердловский государственный театральный институт, работала в театрах Брянска, Владимира и Советска Калининградской области. В Лысьвенском театре сыграла более 50 ролей. В 2016 году получила звание заслуженной артистки России.

Особую известность Миронова получила благодаря игре в сериале «Реальные пацаны».

