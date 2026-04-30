Как Кардашьян: продюсер раскрыл методы пиара тяжелобольной Лерчек

Ранее Лерчек, которая борется с 4-й стадией рака, презентовала новый бренд косметики Eyya Skin. На промо-видео 33-летняя блогерша поделилась личными переживаниями и показала себя после вынужденной смены имиджа. Люди сразу разделились на два лагеря: одни поддержали Чекалину в ее начинании и заявили, что обязательно приобретут продукцию, другие же обвинили тяжелобольную Валерию в хайпе на собственном горе.

«Просто для нас, для нашей культуры это в новинку. Тем более, когда люди болеют, они меняются внешне, и публике непонятен этот феномен, ведь человек в таких ситуациях вообще не готов из комнаты выходить. А здесь девчонка параллельно с химиотерапией умудряется выпускать контент», — сказал Геращенко.

По его словам, Лерчек не менее года разрабатывала косметический бренд, однако проверить это невозможно. Возникает ощущение, что некоторыми роликами Валерия «чуть-чуть давит на жалость». Предположительно, Чекалина хочет успеть создать «какую-то империю» и «финансовую подушку» для своих детей.

Шоумен добавил, что Лерчек делает позицию: «Я сильная, я классная», но при этом вызывает жалость и собирает деньги с сердобольных россиян. При этом Валерии лучше не перегибать палку. Людям непривычна эта игра на публику — сбривание волос, «тут она без парика, там в парике».

