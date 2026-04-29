Окна БТИ в МФЦ Подмосковья изменят график 1–11 мая

Окна приема БТИ в МФЦ Подмосковья будут работать по измененному графику с 1 по 11 мая в связи с праздничными днями. Часть дат объявлена выходными, в предпраздничные дни время приема сократят на час, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

30 апреля и 8 мая станут предпраздничными рабочими днями. В эти даты окна БТИ в МФЦ закроются на час раньше обычного времени.

1 и 9 мая объявлены нерабочими праздничными днями. 2 мая будут работать окна приема БТИ в МФЦ, которые обычно принимают посетителей со вторника по субботу. Кроме того, 2 и 11 мая продолжат работу окна со сменным графиком.

Уточнить режим работы в конкретном офисе МФЦ можно по телефонам кол-центра: 8(800)444-96-50, 8(498)602-31-14, 8(498)568-88-88.

Дополнительная информация размещена на сайте: https://mobti.ru/ и на странице филиалов и окон БТИ в МФЦ https://mobti.ru/filialy/. Получить консультацию также можно в чат-боте: https://max.ru/btimochat_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.