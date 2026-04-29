сегодня в 11:07

Черный дождь пошел в Перми после пожара на предприятии

Черный дождь пошел в Перми после пожара на промышленном предприятии. Местные жители пожаловались, что капли испачкали одежду, сообщает Ural Mash .

Также черные капли заметили на окнах и автомобилях жителей Перми.

До этого сообщалось, что небо затянуло черным дымом после удара украинских беспилотников. Его заметили в разных частях города.

Утром губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поделился, что украинский БПЛА атаковал одну из промышленных площадок в Перми. Там начался пожар, но раненых не было.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.