Видео: жуткий черный дым затянул небо над Пермью после удара дрона ВСУ

Опубликовано видео с черным небом после пожара в Перми

Telegram-канал « Осторожно, новости » опубликовал видео с последствиями пожара в Перми. Очевидцы рассказали, что небо затянуло черным дымом.

Его заметили из разных частей Перми.

На опубликованной записи виден огромный поток черного дыма. Он затянул почти все небо.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что БПЛА ВСУ ударил по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Там начался пожар.

