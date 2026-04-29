Жители Клина выберут территорию для благоустройства в 2027 году

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 21 апреля в городском округе Клин. Жителям предлагают выбрать одну из трех общественных территорий, которую приведут в порядок в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В голосовании участвуют три проекта: парк в поселке Решетниково рядом с клубом «Решетниковский», сквер в деревне Слобода у ДК «Заречье» и сквер в поселке Нудоль возле клуба «Гармония». Все пространства нуждаются в обновлении и могут стать точками притяжения для жителей разных возрастов.

Парк в Решетникове уже используется, однако его инфраструктура изношена. Проект предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, современной детской площадки, систем освещения и видеонаблюдения. В Слободе планируют создать комфортную зону отдыха с дорожками, лавочками, качелями и освещением. В Нудоле территорию модернизируют: проложат дорожки, установят новые элементы благоустройства, освещение и камеры видеонаблюдения.

«Всероссийское голосование — это реальная возможность для каждого жителя повлиять на облик своего населенного пункта. Мы рассчитываем, что клинчане активно выразят свое мнение, и проект-победитель будет реализован уже в следующем году», — отметил глава городского округа Клин Василий Власов.

Проголосовать могут жители старше 14 лет до 12 июня 2026 года на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Клин участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» с 2021 года. Ранее в округе уже благоустроили пешеходную зону на улице Чайковского, бульвар на улице Папивина и зону отдыха на улице Ломоносова. Победителем прошлогоднего голосования стал сквер на Советской площади, его реализацию планируют начать в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.