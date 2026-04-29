«Что-то мы не то делаем»: Трутнев удивился яблоку за 300 рублей на Чукотке

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время поездки на Чукотку обнаружил, что одно яблоко в местном магазине стоит 300 рублей. Он зашел в торговую точку, объезжая объекты региона, и увидел ценник — 1000 рублей за килограмм. Учитывая крупный размер фруктов, полпред подсчитал, что одно яблоко обходится покупателю в 300 рублей, пишет РИА Новости .

На совещании по социально-экономическому развитию округа Трутнев признался, что такая цена произвела на него сильное впечатление. Он напомнил, что ранее был принят закон о северном завозе, который должен был удешевить доставку продуктов и снизить стоимость товаров в отдаленных регионах. Полпред заявил, что ждет объяснений от министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам вице-премьера, он попросит профильное ведомство после доклада губернатора разъяснить ситуацию с ценообразованием. Трутнев отметил, что, если яблоко стоит 300 рублей уже после «удешевления», значит в механизме северного завоза что-то работает не так.

Полпред подчеркнул, что закон был принят для помощи жителям арктических территорий, а не для фиксации цен на заоблачном уровне. Он призвал чиновников разобраться в ситуации и в случае необходимости скорректировать механизмы доставки, чтобы цены на продукты на Чукотке стали действительно доступными.

