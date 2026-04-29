Туристический фестиваль «Подольск не проездом» пройдет 1 мая в парке Талалихина

Туристический фестиваль «Подольск не проездом» состоится 1 мая в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Гостей ждет театральная, музыкальная и выставочная программа, приуроченная к юбилейным датам города и парка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

III фестиваль посвятили 245-летию Подольска, 130-летию парка имени Талалихина, 240-летию со дня рождения его основателя А. А. Закревского и 25-летию клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль». В программе — выставочные экспозиции, театральные миниатюры, музыкальные выступления, купеческое чаепитие и интерактивные площадки.

Праздник откроют студенты местного университета туризма и сервиса с постановками «Приезд четы Закревских» и «Воспоминания от промышленника С. Паутынского». Далее пройдут танцевальная программа «Бал у Закревских», интерактив «Дачный сезон» и миниатюра «Путешествие Бахуса» с участием актера Сергея Стегайлова. Также выступит оркестр Подольской филармонии.

Гости смогут присоединиться к экскурсии «Наш старый парк» от краеведческого музея, посетить выставку «Подольск глазами детей», фотовыставку и экспозицию ретроавтомобилей. Завершит мероприятие цирковая программа «Приезжал бродячий цирк…». Начало в 14:00, вход свободный, 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.