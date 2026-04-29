Капремонт техникума в Орехово-Зуевском округе завершили на 80%

Капитальный ремонт учебного корпуса № 1 и мастерских Орехово-Зуевского техникума в Ликино-Дулеве выполнен на 80%. Работы на улице Центральной продолжаются, полностью завершить их планируют в июле 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт идет в учебном корпусе площадью 3,1 тыс. кв. м. Сейчас на объекте задействованы 35 человек. Строители завершили демонтаж, заканчивают ремонт кровли и фасада, ведут общестроительные и отделочные работы, а также монтируют инженерные коммуникации.

После обновления здание станет современным образовательным пространством. В корпусе оборудуют учебные аудитории, спортивный зал и раздевалки. Техникум оснастят новым оборудованием и мебелью.

В следующем году планируется приступить к благоустройству прилегающей территории. Капремонт проводят по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.