РЦК Подмосковья прошел супервизию федеральных экспертов

сегодня в 12:27

Региональный центр компетенций Московской области успешно прошел супервизию Федерального центра компетенций в рамках сертификации. Эксперты оценили уровень подготовки тренеров и качество проведения обучающих программ на предприятиях региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Супервизия стала одним из этапов сертификации региональных центров компетенций. РЦК Московской области оказывает поддержку компаниям — участникам федерального проекта «Производительность труда», которые внедряют на предприятиях принципы бережливого производства и повышают эффективность работы.

Специалисты Федерального центра компетенций оценили, как тренеры РЦК МО проводят занятия в рамках «Фабрики производственных процессов», где сотрудников обучают инструментам бережливого производства. Также эксперты посетили подмосковные предприятия — участники проекта и проверили проведение тренингов «Картирование» и «Система 5С».

Тренеры РЦК продемонстрировали высокий уровень подготовки и получили положительную оценку.

«Супервизия — не экзамен, а точка роста, зеркало протекающих в нашей команде процессов. Успешное ее прохождение — показатель зрелости команды РЦК МО. Мы продолжаем двигаться вперед и реализовывать новые проекты, повышая эффективность работы предприятий региона», — отметил руководитель РЦК Московской области Денис Медведев.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Дополнительная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.