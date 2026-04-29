Журнал TNI назвал Т-72 лучшим танком мира, он «выигрывает войну» в зоне СВО

Американцы восхитились Т-72: он «отвечает требованиям и выигрывает» на СВО

Американский журнал The National Interest (TNI) составил рейтинг лучших танков мира, отдав первое место российскому Т-72. Издание подчеркнуло, что эта машина отвечает всем требованиям эффективного танка и, несмотря на угрозу беспилотников и другие трудности, выигрывает войну на поле боя в зоне проведения СВО, сообщает РИА Новости .

Именно поэтому, по мнению авторов публикации, Т-72 является лучшим танком на сегодняшний день.

На втором месте в рейтинге расположился американский M1 «Абрамс», на третьем — израильский Merkava V. В десятку лучших также вошел другой российский танк — Т-14 «Армата», который занял шестую строчку. По мнению американцев, российская бронетехника продолжает доказывать свою эффективность в реальных боевых условиях.

В прошлом рейтинге эксперты уже высоко оценивали российские вооружения. В частности, подводные лодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень» были названы лучшими в мире. Вторую строчку в том рейтинге также заняла российская разработка — субмарина проекта 885 «Ясень».

