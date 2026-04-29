Убийца скрыл кражу? Из дома жертвы в Красноярске исчезли 1,5 млн рублей

После убийства девушки в Красноярске из ее квартиры пропали почти 1,5 миллиона рублей. Как рассказал адвокат погибшей, девушка копила на новую машину: около миллиона ей дала мама, остальное девушка собрала сама, сообщает Kras Mash .

Деньги лежали в шкафу в спальне — там же, где произошла расправа. Подозреваемый мужчина, задержанный по делу об убийстве, отрицает, что брал наличку. Адвокат намерен ходатайствовать о проведении у него обыска и повторном допросе. Защитник уверен, что мужчина не просто так умалчивает о краже и настаивает на любовных отношениях с погибшей.

По мнению правозащитника, такая позиция подозреваемого может помочь ему получить меньший срок. Если в деле не будет доказан корыстный умысел, то исчезновение денег могут не связать напрямую с убийством. Однако адвокат настаивает на том, что версия о краже требует тщательной проверки.

Следователи пока не комментируют информацию о пропавших деньгах. Защита погибшей рассчитывает, что повторные следственные действия помогут установить истину и справедливо наказать виновного не только за убийство, но и за хищение крупной суммы.

