Под подозрением знакомый: бизнесвумен жестоко зарезали в ее доме под Красноярском

В Красноярском крае мужчина сначала преследовал и домогался 32-летней бизнесвумен, а затем проник к ней в дом и жестоко зарезал. После этого он похвастался убийством в групповом чате с друзьями, сообщает NGS24.RU .

Погибшая руководила красноярским офисом одной из компаний. 26 апреля она вместе с начальницей вернулась в Красноярск из командировки, после чего поехала домой в коттеджный поселок «Емельяновская горка».

Там девушку ждал знакомый, который проник в дом, пока ее не было. До февраля он работал в другой компании, чей офис находился на одном этаже с офисом погибшей, но затем был уволен. Мужчина преследовал жертву и домогался ее.

Проникнув в дом, подозреваемый напал на бизнесвумен. Он начал ее душить, а затем взял нож и несколько раз ударил жертву в шею. Спустя время он якобы создал групповой чат, где начал хвастаться знакомым, что «убил богатенькую девочку».

У погибшей остались отец, ветеран Афганистана, и страдающая от заболевания мать. В СК заявили, что задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчину собираются отправить под стражу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.