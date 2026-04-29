Травматолог Антон Дмитриев рассказал, как распознать ушиб, растяжение и перелом и какую первую помощь нужно оказать при травмах во время майских праздников. По словам доктора, главная ошибка отдыхающих — резкий переход от малоподвижного образа жизни к активным нагрузкам без подготовки, сообщает «Поясним за Тагил» .

Врач пояснил, что ушиб сопровождается умеренной болью и локальным отеком без выраженного ограничения подвижности. При растяжении связок боль усиливается при движении, появляется нестабильность сустава, а отек нарастает быстрее. Перелом чаще вызывает резкую боль, деформацию, невозможность опоры или движения и иногда характерный хруст в момент травмы.

Дмитриев напомнил базовый алгоритм первой помощи: покой, холод, фиксация и возвышенное положение поврежденной конечности. Попытки «разработать» сустав или прогревание в первые часы могут ухудшить состояние.

Также специалист рекомендовал перед активным отдыхом делать разминку, выбирать обувь с хорошим сцеплением и трезво оценивать физическую форму. При падении он советовал не выставлять руки вперед, а группироваться, чтобы снизить риск переломов кистей и предплечий.

Срочно обращаться к врачу необходимо при сильной боли, выраженном отеке, деформации, потере подвижности или если боль не уменьшается в течение суток.

