Украинский FPV-дрон ударил по машине в Курской области
Человек пострадал из-за удара украинского FPV-дрона по авто в Курской области
Украинский FPV-дрон ударил по машине у Песчаного в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
Был ранен 63-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ног.
Мужчине оказывают медицинскую помощь, затем его отправят в Курск.
Его машина была полностью уничтожена.
Ранее украинский беспилотник ударил по блокпосту в Курской области. Погибли фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Татьяна и ее супруг Николай.
