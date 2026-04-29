Украинский FPV-дрон ударил по машине в Курской области

Человек пострадал из-за удара украинского FPV-дрона по авто в Курской области

Украинский FPV-дрон ударил по машине у Песчаного в Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Был ранен 63-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ног.

Мужчине оказывают медицинскую помощь, затем его отправят в Курск.

Его машина была полностью уничтожена.

Ранее украинский беспилотник ударил по блокпосту в Курской области. Погибли фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Татьяна и ее супруг Николай.

