Остался только сын: фельдшер с мужем погибли в Курской области

Фельдшер с мужем погибли от прилета дрона в Курской области

Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Татьяна и ее супруг Николай погибли от удара украинского дрона по блокпосту. Остался в живых только их сын, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Семья ехала в больницу, чтобы снять 16-летнему сыну аппарат наружной фиксации. Татьяне только накануне исполнилось 42 года, ее мужу было 40 лет.

Их сына Виталия оперативно доставили в детскую областную больницу Белгорода. У парня диагностирована акубаротравма, он находится в шоке. Ситуацию держат на контроле.

«Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребенка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь. Искренние соболезнования», — написал Хинштейн.

