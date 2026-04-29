Тайная переписка предателя Климова раскрыла судьбу пропавшего снайпера ВС РФ

Сестра бойца Юрия Шимарова сообщила, что он пропал без вести после утечки координат его задания под Софиевкой. Секретные данные специально «слил» 19-летний солдат Артем Климов, который три месяца помогал украинцам. Из-за его действий погибло около 150 российских военных, сообщает RT .

Юрий Шимаров заключил контракт добровольно. По словам его сестры Елизаветы, он переживал за безопасность мирных жителей и детей.

«Он переживал, что враг может прийти на нашу землю. Боялся, что детей будут убивать. Так и сказал: „Я иду туда защищать детей“», — вспомнила она.

За три года службы Шимаров получил несколько боевых наград. В эвакуационной бригаде он вывозил раненых бойцов с передовой. Сам он также получал тяжелые ранения, однако надолго в госпитале не оставался и возвращался к сослуживцам.

В последнее время Юрий служил снайпером. В ноябре он отправился на задание под Софиевку и после этого перестал выходить на связь.

«Знаю, что последнее время Юра был снайпером. И в тот день в ноябре он с другими бойцами отправился на задание под Софиевку. С тех пор мы ничего о нем не знаем, у брата статус без вести пропавшего», — сказала его сестра.

Елизавета уточнила, что координаты задания увидела на скриншотах переписки, показанных в интервью Артема Климова украинской стороне.

«Мы надеемся, что Юра живой, ищем его. И очень горько от того, что он может стать одной из жертв предателя», — призналась девушка.

Ранее появились новые подробности о личности 19-летнего Артема Климова, из-за предательства которого погибло около 150 бойцов российской армии — это сопоставимо с целой ротой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.